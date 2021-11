WhatsApp: arriva un aggiornamento molto atteso sui vocali

WhatsApp è in continua evoluzione. Vai a letto la sera e di mattina scopri che gli sviluppatori sono al lavoro per implementare una nuova funzione. Purtroppo però, come ormai è già noto, le innovazioni arrivano con un certo ritardo e quelle utili spesso rimangono incomplete. È questo il caso degli audio messaggi. Infatti le note vocali da diversi mesi possono essere ascoltate aumentandone la velocità. Purtroppo però non possiamo fare la stessa cosa quando le inoltriamo o inviamo un audio da ascoltare non registrato da noi. Per questo sarete contenti di sapere che gli sviluppatori dell'app del Gruppo Facebook stanno lavorando proprio per completare questa funzionalità e rendere così possibile aumentare la velocità di riproduzione di qualsiasi audio inviato, inoltrato e non. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa incredibile novità.

WhatsApp: presto potremo aumentare la velocità anche degli audio inoltrati

Recentemente WhatsApp ha introdotto la funzione per mettere in pausa la registrazione dei messaggi vocali. Ottima opzione che evita di dover cancellare un intero audio registrato. Una nota dolente invece, fu scoprire che la nuova funzione per velocizzare la riproduzione dei messaggi audio è ancora disponibile solo per le note vocali registrate e inviate. Al contrario, un audio messaggio inoltrato e bello lungo si deve ascoltare alla velocità standard, 1x. Ora invece, WABetaInfo, il noto leaker che scova le novità più nascoste e assurde di WhatsApp, ha scoperto che tutti sono al lavoro per colmare questa mancanza. Cosa succederà quindi quando potremo aumentare la velocità di riproduzione degli audio messaggi inoltrati?

WhatsApp to develop playback speeds for audio messages!



It will be possible to speed up forwarded voice notes in a future update of WhatsApp beta for Android and iOS.https://t.co/A4A5z0RqoW — WABetaInfo (@WABetaInfo) November 22, 2021

A spiegarcelo sono proprio gli amici di WABetaInfo che, in un loro articolo pubblicato da poco online, hanno indicato come questa novità verrà implementata su WhatsApp e perché sarà davvero interessante e utile:

“Che cos'è un messaggio audio? È semplicemente una nota vocale inoltrata. Quando inoltri una nota vocale, non è possibile accelerare l'audio perché il pulsante della velocità di riproduzione non è disponibile, ma in un secondo momento arriverà una nuova funzionalità“.

Dal video qui sopra riportato possiamo notare che WhatsApp è proprio al lavoro per introdurre il pulsante utile a velocizzare la riproduzione dei messaggi audio e delle note vocali inoltrate. Per ora questa nuova funzione è ai test e in fase di sviluppo. Attualmente è stata rilasciata nella più recente versione beta di WhatsApp iOS. Non sappiamo però quando verrà rilasciata anche nelle prossime versioni beta per Android.