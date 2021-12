WhatsApp: sta arrivando davvero la terza spunta blu?

La notizia ha fatto in pochissime ore il giro del web, lasciando presagire l'ormai prossima introduzione della terza spunta blu su WhatsApp con una finalità ben precisa, che ora spiegheremo.

La verità sulla terza spunta blu di WhatsApp

In buona sostanza, la terza spunta blu di WhatsApp “dovrebbe” informare l'utente del fatto che il suo interlocutore abbia appena catturato uno screenshot della conversazione in corso. Questa, chiaramente, si aggiungerebbe alla ormai classica doppia spunta blu relativa alla conferma di lettura per il messaggio inviato.

Tutto molto interessante, se non fosse che di concreto ci sia ben poco su cui fare affidamento, come sottolineato anche in un recente tweet di WABetaInfo:

Nulla di quanto appena descritto sarebbe in dirittura d'arrivo su WhatsApp: una notizia priva di fondamento a cui molti sembrano aver abboccato. Non è certo la prima volta in cui una fantomatica terza spunta blu viene tirato in ballo: in passato l'ipotesi è stata ritenuta plausibile per informare l'utente circa l'inoltro del messaggio inviato ad una persona esterna a quella specifica chat di WhatsApp, al pari di molte altre teorie fantasiose che non hanno mai trovato concretezza (almeno finora).