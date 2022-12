WhatsApp smetterà di funzionare su questi smartphone nel 2023

Il 2023 è alle porte, sono in corso i preparativi per i festeggiamenti di capodanno ma per gli assidui utilizzatori di WhatsApp abbiamo notizie poco piacevoli: la celebre applicazione, infatti, non funzionerà più su alcuni smartphone.

A riportare l’infausta anticipazione sono i colleghi del sito Gizchina. Una cinquantina di telefoni su cui, a partire esattamente dal 31 dicembre prossimo, WhatsApp non potrà più essere utilizzata neppure per mandare gli auguri di buon anno.

Non potrete più fare uso di WhatsApp su questi smartphone

Riportiamo di seguito l’elenco dei dispositivi considerati ormai obsoleti e su cui, nel giro di qualche giorno, WhatsApp diventerà inutilizzabile:

iPhone 5

iPhone 5c

Archos 53 Platinum

Lenovo A820

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus Nitro HD

ZTE Grand S Flex

ZTE V956

ZTE Grand X Quad V987

HTC Desire 500

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D Quad XL

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia Miro

Sony Xperia Neo L

Wiko Cink Five

Wiko DARKNIGHT ZT

