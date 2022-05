WhatsApp smetterà di funzionare su questi modelli di iPhone

WhatsApp continua il suo processo evolutivo che, aggiornamento dopo aggiornamento, rende il servizio sempre più completo: nuove funzionalità e significativi miglioramenti degli strumenti già disponibili per gli utenti.

Di recente, proprio questi ultimi hanno segnalato un avviso che l’applicazione sta cominciando a mostrare: a breve, WhatsApp non potrà più essere utilizzato su iPhone con a bordo i sistemi operativi iOS 10 ed iOS 11.

WhatsApp non funzionerà più sui “vecchi” iPhone

Sul sito ufficiale di WhatsApp si specifica come il servizio riesca a garantire la massima efficacia su iPhone equipaggiati con i sistemi operativi iOS 12 o successivi: lo screenshot condiviso dal sempre puntuale team di WABetaInfo chiarisce meglio il tutto. A partire dal 24 ottobre, gli sviluppatori intterromperanno il supporto per i dispositivi precedenti ad iPhone 5S (come iPhone 5C ed iPhone 5):

Di conseguenza, chiunque avesse modo di aggiornare il proprio melafonino dovrebbe farlo allo scopo di continuare ad utilizzare il servizio. Nell’eventualità in cui ciò non fosse possibile, si renderebbe necessario l’acquisto di un nuovo device: qualora non volessi abbandonare il mondo della “Mela” e preferissi un iPhone rispetto ad uno smartphone Android, potresti valutare l’acquisto di Apple iPhone 13 in offerta su Amazon con 170 euro di sconto.

