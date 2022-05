WhatsApp: potrete uscire dai gruppi senza farvi notare

Negli ultimi tempi, il team di WhatsApp sta lavorando in maniera intensa con l’obiettivo di rilasciare diverse nuove funzionalità nel minor tempo possibile. L’esperienza di utilizzo del servizio è notevolmente migliorata in questi mesi ed il trend positivo sembrerebbe continuare. I gruppi di WhatsApp sono tornati al centro dell’attenzione e, tra non molto, dovrebbe essere possibile abbandonarli senza farsi notare dagli altri membri.

L’uscita da un gruppo di WhatsApp non sarà più notificata

Lo screenshot condiviso dallo staff di WABetaInfo è piuttosto eloquente in tal senso, mostrandoci cosa accadrebbe nel momento stesso in cui decidessimo di abbandonare uno specifico gruppo su WhatsApp:

Com’è possibile notare, prima di confermare la propria intenzione, WhatsApp preciserebbe che solo l’utente in questione e gli amministratori del gruppo riceverebbero la contestuale notifica. Tutti gli altri partecipanti non sarebbero messi al corrente di tale iniziativa, a meno che il diretto interessato decidesse di comunicarlo in chat.

Una funzionalità molto gradita in ottica di tutela della privacy. Essendo ancora in fase sperimentale, non è possibile sapere fin da ora quali saranno le tempistiche necessarie perché tale implementazione raggiunga anche la versione ufficiale di WhatsApp. Considerando l’attuale stato di sviluppo, non dovrebbe mancare molto.

Terminiamo con un’altra piccola dritta: nel caso in cui foste alla ricerca di un nuovo smartphone su cui utilizzare WhatsApp, senza però spendere una fortuna, vi consigliamo l’acquisto di Realme GT Neo 2 in offerta su Amazon con il 33% di sconto: un telefono veloce ed equilibrato che, senza dubbio, sarà motivo di soddisfazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.