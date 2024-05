WhatsApp si rifà il look: grafica tutta NUOVA su Android e iOS

WhatsApp, nell’ultimo periodo, ha introdotto diverse novità e miglioramenti: vi abbiamo ad esempio parlato di una rinnovata scheda degli aggiornamenti di stato, con anteprime più grandi che meglio chiariscono quali siano i diversi contenuti.

Le buone notizie non finiscono qui: WhatsApp ha deciso di cambiare radicalmente l’user interface. Una nuova grafica, sia su Android e sia su iOS, così da attribuire un tocco più moderno all’impatto visivo del servizio e contestualmente migliorare l’accessibilità alle varie sezioni.

we’re rolling out design updates to give WhatsApp a fresh new look, while keeping it familiar + easy to use 🤩 here are some ways it’s changing ⬇️

•⁠ ⁠updated layout and icons that that help you find what you need faster

•⁠ ⁠new illustrations with added animation to… pic.twitter.com/pFu0cfxpWY

— WhatsApp (@WhatsApp) May 9, 2024