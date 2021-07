Secondo quanto si apprende, sembra che WhatsApp permetterà agli utenti di inviare immagini e video nella loro “migliore qualità“. Tale funzionalità sembra essere in arrivo grazie ad un futuro update prossimo al rilascio.

WhatsApp: la novità che tutti aspettavamo

Una versione futura di WhatsApp darà un maggiore controllo sulla quantità di compressione applicata alle immagini e ai video inviati. WABetaInfo segnala che le due funzionalità sono attualmente in fase di sviluppo per l'app su Android e dovrebbero eventualmente presentare tre opzioni durante l'invio dei contenuti multimediali. Le opzioni saranno:

Auto;

Migliore qualità;

Risparmio dati.

Se verrà rilasciato così, l'update potrebbe consentire alle persone di forzare la compressione dei media a tutti coloro che risulteranno preoccupati per la velocità di Internet o della limitazione dei di dati; altresì si potrà ridurre la quantità di compressione per garantire che le immagini o i video vengano inviati al meglio.

Attualmente, evitare la compressione di WhatsApp comporta la modifica dell'estensione di un file per inviarlo come documento anziché come immagine o video.

Al momento non si sa quando la funzione potrebbe vedere una versione ufficiale e il rapporto di WABetaInfo si riferisce specificamente all'app beta di Android e non a iOS. Ma data la parità di funzionalità tra le app del software, è improbabile che lo sviluppo su iOS sia troppo indietro rispetto alla controparte per device BigG.

Questa modifica si unisce ad un elenco crescente di funzionalità WhatsApp inedite scoperte da WABetaInfo. Il più atteso di questi è il supporto multi-dispositivo, che consentirà al servizio di essere utilizzabile su più device. Il ricercatore dell'app ha riferito che la funzione era in fase di sviluppo l'anno scorso e, più recentemente, il CEO di Facebook Mark Zuckerberg ha confermato che tale feature verrà lanciata presto.

App