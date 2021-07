Secondo quanto si apprende, arriva la novità che tutti aspettavamo: WhatsApp potrebbe finalmente consentire agli utenti di inviare video in diverse qualità e con diversi formati.

WhatsApp: i video si potranno inviare in tutte le qualità

WhatsApp è l'applicazione di messaggistica istantanea multipiattaforma più popolare. Tuttavia, è notevolmente in ritardo rispetto a Telegram in termini di funzionalità. Ad ogni modo, l'app social di proprietà di Facebook sta cercando di recuperare terreno prendendo il sopravvento sulla concorrenza introducendo nuove features.

Secondo le nuove scoperte, l'applicazione potrebbe finalmente consentire agli utenti di condividere i video come meglio desiderano. Le persone possono già inviare vari tipi di file multimediali su WhatsApp, inclusi i video. Tuttavia, la piattaforma comprime automaticamente i video durante la condivisione. L'unico modo per condividere una clip in qualità originale su WhatsApp è inviare il file come documento.

D'altra parte, Telegram consente agli utenti di condividere video a diversi livelli di qualità. Secondo le nuove scoperte di WABetaInfo, la rivale di proprietà di Facebook potrebbe finalmente introdurre questa stessa funzionalità per la sua base di utenti.

WhatsApp chiama questa funzione “Qualità di caricamento video” ed è stata individuata in WhatsApp Beta per Android, precisamente con la versione v2.21.14.6. Gli utenti potranno scegliere tra tre opzioni, ovvero Auto (consigliato), Migliore qualità e Risparmio dati.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo di stare attenti alla truffa del “Green Pass” che sta circolando su WhatsApp. Non credete a tutto ciò che vi arriva e ricordate che le comunicazioni ufficiali che provengono dagli enti e dalle autorità non vengono mai inviate per messaggio SMS.

