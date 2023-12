WhatsApp si aggiorna: arriva la funzione per fissare i messaggi

WhatsApp offre un metodo di comunicazione efficiente e veloce, permettendo agli utenti di connettersi con chiunque desiderino. Ma i benefici di WhatsApp non si limitano alla semplice comunicazione. La piattaforma offre la possibilità di gestire le chat con funzioni che possono essere essenziali per organizzare e ritrovare anche i messaggi più importanti. Per renderlo possibile, WhatsApp si aggiorna periodicamente, introducendo nuove funzionalità interessanti nel corso della sua evoluzione. Dopo varie anticipazioni e annunci da parte di Meta, è ora possibile fissare un messaggio su WhatsApp. L’opzione, oltre a essere interessante, è particolarmente utile per gestire conversazioni lunghe, evidenziare avvisi importanti o per evitare di perdere messaggi in una chat di gruppo. Una funzionalità che migliora notevolmente l’esperienza dell’utente, rendendo la gestione delle chat più efficiente e organizzata.

WhatsApp tutte le opzioni in un solo tasto

WhatsApp è riconosciuto come un’applicazione di messaggistica che consente di comunicare sia attraverso le chat individuale che con gruppi. Ma proprio perché le sue funzioni vanno ben oltre la semplice messaggistica, è possibile sfruttare una moltitudine di attività che rendono la conversazione più interessante e coinvolgente. Infatti, con WhatsApp, non solo è possibile scambiarsi messaggi, ma anche inviare messaggi vocali, avviare chiamate e videochiamate, creare sondaggi, archiviare chat e molto altro ancora.

Le opzioni disponibili per le singole chat non sono da meno, permettendo all’utente di navigare a seconda delle diverse esigenze con opzioni interessanti come quella di fissare un messaggio. Per fissare un messaggio, basta toccare il messaggio di interesse e selezionare l’opzione più adatta alle proprie esigenze dall’elenco. Anche se, per visualizzare l’opzione “fissa messaggio”, è necessario aggiornare l’applicazione all’ultima versione, altrimenti si rischia di non vedere la funzione tra le opzioni del menu dei messaggi.

Cos’è la funzione fissa un messaggio su WhatsApp

Quante volte si è cercato un messaggio importante tra una miriade di altri messaggi? Che si tratti di cercare una parola chiave o di scorrere indietro nelle conversazioni, il processo può essere lungo e snervante. Per risolvere tutti i problemi, ecco che arriva una novità da WhatsApp, una soluzione pratica a questo problema: fissare un messaggio. Nel dettaglio, la novità permette di fissare un messaggio sempre in cima alla chat, evitando così le ricerche infinite. Il messaggio fissato può essere presente in qualsiasi chat, sia che si tratti di una chat individuale che di gruppo, e può essere letto ogni volta che si desidera. Il procedimento permette di appuntare qualsiasi messaggio, compresi quelli che sono solo emoji o immagini. Inoltre, selezionandolo è possibile raggiungere il messaggio reale all’interno della chat.

Ovviamente, questa procedura non è permanente e può essere modificata in caso di ripensamenti o errori. Nello specifico, è possibile selezionare un periodo di tempo per il quale il messaggio sarà visualizzato, che può essere di 24 ore, 7 giorni o 30 giorni. Ovviamente è possibile eliminare il messaggio fissato anche prima del tempo stabilito e decidere di aggiungere un altro messaggio. Fissa messaggio nasce per offrire una maggiore flessibilità nella gestione delle chat, rivelandosi estremamente utile per evidenziare messaggi importanti o per mantenere a portata di mano informazioni cruciali.

Come fissare un messaggio su WhatsApp

I messaggi fissati su WhatsApp fungono da promemoria, permettendo di evidenziare messaggi importanti o da ricordare. Una novità utile soprattutto per le chat di gruppo, dove i messaggi si moltiplicano rapidamente e spesso si perdono tra le conversazioni. Ad esempio, non sarà più un problema ricordare l’orario dell’appuntamento o il luogo dell’incontro, basterà guardare il messaggio fissato in cima alla chat. Il procedimento per fissare un messaggio su WhatsApp è veloce e intuitivo. Ecco i passaggi da seguire:

Aprire WhatsApp;

Aprire una chat;

Selezionare il messaggio da fissare, tenendolo premuto a seconda del dispositivo (per i gruppi, selezionare “Altro” dalla lista);

Scegliere “Fissa” dalla lista;

Scegliere la durata del fissaggio tra 24 ore, 7 giorni e 30 giorni.

Dopo questi semplici passaggi, il messaggio sarà visibile in cima alla chat per il tempo stabilito, rimanendo presente anche se si esce dalla chat o dall’applicazione in generale. Qualunque cosa si appunti rimarrà in cima alla chat per 24 ore, sette giorni o un mese. È importante specificare che il procedimento viene segnalato da una notifica all’interno della stessa chat, sia a chi ha fissato il messaggio che all’altra persona, tramite una piccola nota in basso. Dopo aver eliminato il messaggio, rimane comunque la comunicazione.

Come eliminare un messaggio fissate

La funzione “fissa messaggio” su WhatsApp consente di salvare per un tempo predefinito il messaggio in alto alla chat. Tuttavia, è possibile rimuovere il messaggio fissato anche prima del termine del tempo selezionato. Che si tratti di cambiare messaggio o di modificare il tempo, la procedura per eliminarlo è sempre la stessa: basta aprire la chat con il messaggio fissato, tenere premuto il messaggio e selezionare “Rimuovi”. Inoltre, la stessa procedura per eliminare un messaggio rivela un altro passaggio interessante e utile.

Oltre a vedere il messaggio fissato in alto alla chat, è possibile raggiungerlo all’interno della conversazione. Questo passaggio è essenziale per poter rileggere e trovare parte della conversazione senza dover scorrere tutti i messaggi. Per farlo, come per l’eliminazione, è necessario selezionare il messaggio fissato e tenerlo premuto, a questo punto basta scegliere “Vai al messaggio” per essere portati automaticamente al messaggio all’interno della chat.

I messaggi fissati, sia dopo il tempo inserito che dopo l’eliminazione, non saranno più visibili in alto alla chat, senza compromettere il messaggio reale o la comunicazione. La funzione rende la gestione delle chat su WhatsApp ancora più efficiente e organizzata.