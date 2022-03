WhatsApp: arrivano i sondaggi nelle chat di gruppo

Negli ultimi tempo, gli sviluppatori di WhatsApp stanno lavorando molto al fine di rendere l'esperienza di utilizzo dell'applicazione ancora più ricca ed appagante, così da competere in maniera più efficace con gli avversari di sempre (tra cui, ovviamente, Telegram).

Tante le nuove funzionalità in via di ottimizzazione: una migliorata interfaccia della fotocamera, la riproduzione globale dei messaggi audio ed altro ancora. Sembra poi che in casa WhatsApp si stiano concentrando su un'ulteriore possibilità per gli utenti: la creazione di sondaggi nelle chat di gruppo.

Sondaggi in arrivo nelle chat di gruppo su WhatsApp

Come precisa lo staff di WABetaInfo, al momento la novità sembrerebbe coinvolgere solo WhatsApp Beta per iOS, giunta finora alla versione 22.6.0.70. La funzione dei sondaggi è attualmente in fase di sviluppo, il che significa che nemmeno i beta tester hanno la possibilità di provarla (cosa che, tuttavia, dovrebbe avvenire a breve). Lo screenshot che vi mostriamo di seguito aiuta a comprendere meglio come il tutto sarà organizzato:

Grazie ai sondaggi, gli utenti avranno la possibilità di sottoporre una specifica domanda e tutti i membri facenti parte del gruppo di WhatsApp potranno esprimere la loro preferenza a riguardo. Com'è ovvio che sia, i sondaggi saranno disponibili solo nei gruppi e godranno anch'essi di crittografati end-to-end, sia per le domande e sia per le risposte fornite. Ciò significa che solo gli appartenenti a quel gruppo saranno in grado di visualizzare il tutto.

Al momento, non è chiaro come questa funzionalità andrà a svilupparsi: ad esempio, ci sarà un limite numerico circa le risposte fra cui scegliere? I sondaggi saranno a tempo determinato o rimarranno salvati in chat? Quanto tempo avranno le persone per rispondere al sondaggio? Infine, quanti sondaggi per volta potranno essere creati dallo stesso utente? I prossimi aggiornamenti di WhatsApp saranno certamente in grado di fugare ogni dubbio.