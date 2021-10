WhatsApp: sempre più vicina la migrazione delle chat fra Android e iOS

WhatsApp ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento tramite il programma Google Play Beta, giungendo alla versione 2.21.20.11. Nessuna particolare novità all'orizzonte, ma emergono continue conferme circa il lavoro degli sviluppatori relativo al trasferimento delle chat fra Android e iOS.

Notizie incoraggianti per la migrazione delle conversazioni di WhatsApp

Segnali circa questa attesa implementazione erano già trapelati analizzando il changelog relativo a WhatsApp Beta 2.21.19.1. In tale occasione era stata addirittura individuata la schermata per mezzo della quale l'utente sarà in grado di mettere in atto la migrazione delle chat fra i due sistemi operativi.

Dopo un'attenta analisi dei colleghi di Wabetainfo, sembrerebbe che gli sviluppatori stiano continuando a lavorare in questa direzione, così da rendere disponibile la feature in tempi relativamente brevi. Non è ancora del tutto chiaro se tale operazione verrà offerta internamente o se sarà necessario installare in maniera separata l'applicazione “Move chats to iOS“.

Come già precisato in un nostro precedente articolo, il trasferimento delle chat risulta già fruibile per tutti i possessori di iPhone. Si suppone inoltre che, nel momento stesso in cui tale strumento dovesse essere messo a disposizione degli utenti Android, i primi device presi in considerazione saranno gli smartphone Samsung di fascia medio alta (indiscrezione per la quale non vi è comunque alcuna conferma al momento).