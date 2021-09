WhatsApp starebbe per introdurre un'ulteriore funzionalità, relativa al trasferimento delle chat tra un sistema operativo e l'altro. In estate, tale possibilità è stata messa al servizio degli utenti intenzionati ad importare le chat del client disponibile per iOS su Android. A breve l'efficacia di tale feature dovrebbe essere estesa anche al percorso inverso.

Trasferimento chat di WhatsApp da Android a iOS: ecco come

Come di consueto, le prime indiscrezioni a riguardo giungono dal sito Wabetainfo, su cui troviamo anche l'esplicativo screenshot che di seguito andiamo a condividere:

Precisiamo intanto che l'immagine appena vista fa riferimento a WhatsApp Beta in versione 2.21.19.1 destinata al sistema operativo Android. C'è davvero ben poco da interpretare: gli sviluppatori stanno lavorando per consentire un rapido ed efficace trasferimento delle chat su iOS.

Come già detto all'inizio, questa operazione può attualmente essere effettuata dai possessori di iPhone, a patto però che le conversazioni vengano poi importate su uno dei dispositivi Samsung Galaxy abilitati. Questa al momento è una delle principali limitazioni a cui è necessario sottostare. Si suppone quindi che per il trasferimento delle chat di WhatsApp da Android su iOS possano essere presi in considerazione solamente alcuni tra i Galaxy di Samsung come device di partenza.

Appare chiaro che, in assenza di particolari intoppi, lo staff di sviluppo si possa immediatamente adoperare per includere anche tutti gli altri smartphone con a bordo il sistema operativo di Google. Inoltre non si esclude che, almeno per quanto riguarda la versione Beta della celebre app di messaggistica istantanea, si renda necessario un cavo che colleghi fra di loro i terminali nel momento stesso in cui si dovesse effettuare il trasferimento delle chat di WhatsApp.

