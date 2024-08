WhatsApp: scopri come attivare ora la Modalità Batman

Se sei un appassionato dell’Uomo Pipistrello, nato dalla mente di Bill Finger e Bob Kane, avrai sicuramente sentito parlare della Modalità Batman che tutti stanno attivando su WhatsApp, la famosa app di messaggistica istantanea. Attivarla è molto semplice e veloce. Si fa in pochissimi passaggi.

Partiamo col precisare che non si tratta di una funzionalità ufficiale dell’app di messaggistica istantanea né tanto meno di una modifica che va ad alterarne o comprometterne le funzionalità. Si tratta semplicemente di una modifica estetica per renderla unica e accattivante.

Insomma, un omaggio per tutti coloro che amano Batman e lo voglio vedere ogni volta che utilizzano WhatsApp attivando questa modalità esclusiva. Ti guideremo passo passo nei pochi e semplici passaggi necessari.

WhatsApp: come attivare la Modalità Batman

Procediamo per step. La Modalità Batman per WhatsApp può essere attivata solo su smartphone Android. Questo perché serve un’applicazione famosa che è disponibile al download solo sul Google Play Store. Si tratta di Nova Laucher, app attestata che permette a qualsiasi utente di personalizzare l’interfaccia utente in modo estremamente intuitivo. Ecco cosa devi fare:

scarica e installa Nova Launcher sul tuo smartphone Android;

sul tuo smartphone Android; imposta Nova Launcher come app predefinita del telefono confermando gli accessi richiesti per poter apportare modifiche e personalizzazioni nell’interfaccia;

cerca online un’immagine dell’ icona WhatsApp con il logo di Batman e scaricala nel formato PNG con sfondo trasparente;

con il logo di e scaricala nel formato con sfondo trasparente; oppure puoi utilizzare uno degli strumenti di intelligenza artificiale gratuiti più potenti per generare l’icona ex novo;

gratuiti più potenti per generare l’icona ex novo; seleziona l’icona di WhatsApp per qualche secondo finché non si apre un menù;

per qualche secondo finché non si apre un menù; fai tap su “modifica”, poi seleziona il logo dell’applicazione, a seguire seleziona la voce “applicazioni” e infine “foto” selezionando l’immagine precedentemente scaricata.

Si tratta di un procedimento molto veloce e soprattutto facile, alla portata di tutti. Così in pochissimi secondi hai anche tu WhatsApp in Modalità Batman. Come già specificato, questa modalità non interviene sulle funzionalità dell’app di messaggistica istantanea, ma va a modificare solamente l’icona visibile nella Home Page e nel cassetto delle app.