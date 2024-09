Telegram: come segnalare un contenuto inappropriato in chat

Pavel Durov, il fondatore della piattaforma Telegram, in un recente post condiviso sul canale ufficiale ha ribadito il suo impegno nel tentativo di contrastare gli abusi presenti sull’app. Alle parole sono seguiti i fatti, essendo state introdotte alcune modifiche sia sulla versione Android e sia su iOS.

Come segnalare un abuso a Telegram

Un dettaglio è saltato subito all’occhio: nelle FAQ è stata rimossa la parte in cui si specificava la totale assenza di moderazione nelle chat private e di gruppo. D’ora in avanti, com’è facile intuire, non sarà più così. Veniamo al dunque: come segnalare un contenuto inappropriato su Telegram? Per quanto riguarda la versione Android, i passaggi da completare sono i seguenti:

cliccare sul messaggio in questione;

dal menù a tendina che comparirà pochi istanti dopo, scegliere la voce Segnala ;

; a questo punto sarà mostrato un ulteriore elenco da cui selezionare la categoria del contenuto che si intende segnalare (Spam, Violenza, Abuso minorile, Droghe illegali, Dettagli personali, Pornografia, Altro).

La procedura da seguire su iOS è praticamente la medesima, con l’unica differenza che riguarda la pressione prolungata sul messaggio (non il clic rapido). Oltre alle opzioni appena descritte, Telegram fornisce anche un indirizzo email a cui, in ogni momento, è possibile inviare i link relativi ai contenuti “problematici” (abuse@telegram.org).