WhatsApp: sarà tutto più VELOCE grazie a questa scorciatoia

WhatsApp sta continuando a lavorare per migliorare la sua interfaccia grafica. Gli utenti che hanno installato WhatsApp Beta per Android in versione 2.23.10.6 hanno potuto sperimentare un layout ottimizzato con barra di navigazione posta nella parte inferiore dell’app.

Grazie a WhatsApp Beta per Android in versione 2.23.11.15 abbiamo invece scoperto che gli sviluppatori si stanno concentrando su una pagina delle impostazioni più funzionale, assieme ad un nuovo collegamento rapido per la stessa.

Le ultime novità di WhatsApp Beta per Android

Per chiarire meglio il tutto, diamo un’occhiata agli screenshot condivisi dal team di WABetaInfo che, come sempre, dimostra di essere sul pezzo:

Come mostrato nelle immagini, WhatsApp ha in programma di introdurre un nuovo collegamento in alto a destra, in corrispondenza della foto del profilo. Dopo aver cliccato su di esso, l’utente sarà reindirizzato ad una pagina delle impostazioni ridisegnata che attualmente presenta una foto del profilo più grande e un collegamento per visualizzare il codice QR personale.

La pagina delle impostazioni ridisegnata, con annessa nuova scorciatoia, è appunto in fase di sviluppo e sarà disponibile in un futuro aggiornamento dell’app. Non escludiamo ulteriori ritocchini e miglioramenti, soprattutto in vista del rilascio sulla versione ufficiale di WhatsApp a seguito dell’immancabile (e doveroso) periodo di test nel circuito beta.