WhatsApp: nuova interfaccia grafica in arrivo, dà un'occhiata qui

WhatsApp, nonostante continui ad implementare nuove funzionalità, ancora oggi si distingue per un’interfaccia grafica alquanto datata, pur essendo stata una delle prime chat Android ad abbracciare il Material Design nell’ormai lontano 2015.

Da allora, tuttavia, l’user interface ha ricevuto solo piccoli miglioramenti. Per fortuna, sembra che il vento stia per cambiare: WhatsApp ha ora introdotto una barra di navigazione inferiore per alcuni beta tester.

Nuova grafica su WhatsApp: questo è solo l’inizio

La piattaforma di proprietà di Meta ha iniziato a testare una barra di navigazione inferiore per Android all’inizio di aprile. Solo un mese dopo, il nuovo design è disponibile per alcuni utenti sul canale beta. WhatsApp offre già una barra di navigazione inferiore nella sua app per iPhone. Tuttavia, la versione per Android utilizza una suddivisione a schede: Chat, Stato e Chiamate.

La nuova barra di navigazione è senza dubbio un’alternativa migliore ed aggiunge anche lo spazio dedicato alle Communities, di fianco a quello per le conversazioni, come mostrano gli screenshot prontamente condivisi dallo staff di WABetaInfo e che di seguito andiamo a pubblicare:

Come si nota, la sezione Communities è stata collocata a destra rispetto a Chats, precedendo le sezioni Status e Calls. Essendo una funzionalità che nel lungo termine dovrebbe acquisire maggiore importanza su WhatsApp, la scelta appare più che comprensibile. Un altro vantaggio della barra di navigazione inferiore è che agevola l’utilizzo con una sola mano, specie su smartphone con grandi display.

Un apprezzabile passo in avanti: c’era bisogno di una bella “svecchiata”. La barra di navigazione inferiore è inclusa nell’aggiornamento di WhatsApp Beta per Android in versione 2.23.10.6: trattandosi di un update lato server, potrebbe non essere fin da subito disponibile pur avendo proceduto con l’installazione ma, già nelle prossime settimane, un’ulteriore release dovrebbe renderla disponibile a tutti gli utenti del circuito beta prima di raggiungere il client ufficiale.