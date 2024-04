Facebook lancia un player VIDEO tutto nuovo (non ditelo a TikTok)

Guardare video su Facebook, spesso, si rivela un’impresa tutt’altro che semplice. Sotto questo aspetto, la concorrenza (anche interna) fornisce lettori decisamente più pratici ed intuitivi nell’utilizzo.

Anche Meta sembra essersene accorta e, finalmente, ha deciso di rinnovare il video player di Facebook per renderlo ancora più smart ed immediato: è la stessa società ad aver annunciato il lancio sul blog ufficiale. Cerchiamo dunque di capire a quali cambiamenti andremo incontro.

Nuovo lettore video di Facebook: come funziona

Il rinnovato video player di Facebook promette di offrire un’esperienza unificata ed ancora più coinvolgente per Reel, filmati di lunga durata e live. Basterà un tocco per mostrare i diversi contenuti a schermo intero:

Cliccando in corrispondenza del video sull’app di Facebook, questo entrerà automaticamente in modalità full screen e sarà orientato in verticale. Gradualmente, il nuovo lettore verrà aggiornato con nuovi controlli, per interagire in maniera ancora più efficace con i filmati riprodotti. In qualsiasi momento, l’utente potrà comunque scegliere di capovolgerli e guardarli in orizzontale:

Al pari di quanto visto su altri servizi simili, si potrà facilmente tornare indietro o mandare avanti di 10 secondi i video su Facebook cliccando sulle due icone laterali rispetto al pulsante Play/Pausa:

Novità anche per quanto riguarda i consigli per i video più pertinenti mostrati nel Feed o nella scheda dedicata, con un algoritmo migliorato che agirà indipendentemente dalla durata del contenuto ma puntando in principal modo sui Reel, sempre più graditi dal pubblico. Restano ovviamente salve le classiche possibilità, come lo scorrimento manuale sulla timeline, e con un doppio tocco si potrà esprimere il proprio gradimento:

Insomma, la sfida a TikTok (perché di questo si tratta) è più accesa che mai. Tuttavia, gli utenti italiani dovranno avere ancora un po’ di pazienza: il nuovo video player di Facebook, infatti, verrà lanciato su iOS e Android prima negli Stati Uniti ed in Canada, solo nei prossimi mesi a livello globale.