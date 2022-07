WhatsApp, questo passo falso non ce l'aspettavamo: privacy a rischio?

Che gli sviluppatori di WhatsApp, negli ultimi mesi, stiano lavorando molto per migliorare la qualità del servizio è un dato di fatto: numerose funzionalità sono state introdotte, come le reaction e le chat effimere.

Tuttavia, nelle prossime versioni del celebre servizio di messaggistica istantanea dovrebbe essere rilasciata una nuova voce che potrebbe non andare a genio agli abituali frequentatori dei gruppi di WhatsApp.

WhatsApp: basterà un clic per conoscere i nomi degli utenti rimossi da un gruppo

A mettere la pulce nell’orecchio ci ha pensato, come sempre, WABetaInfo che su WhatsApp Beta per iOS in versione 22.16.0.70 ha scovato un’opzione alquanto singolare e, se vogliamo, in netta contrapposizione con il percorso di sviluppo intrapreso di recente:

Come si può notare, la scritta in basso consente di visualizzare l’elenco di tutte le persone che negli ultimi 60 giorni sono state rimosse dal gruppo WhatsApp in questione, oltre agli utenti che volontariamente hanno scelto di abbandonarlo. Oltretutto, la lista dovrebbe essere visibile non solo per gli amministratori ma anche per tutti gli altri partecipanti senza alcuna distinzione.

Facile intuire come, in particolari contesti e tenendo conto di gruppi “di dubbio gusto” che spesso vengono creati proprio su WhatsApp, questo possa creare non pochi imbarazzi nell’eventualità in cui si dovesse individuare il nome di qualche conoscente (che magari, consapevole di questo “nuovo ingresso”, ha saggiamente scelto di tirare i remi in barca per non farsi scoprire).

In attesa di ricevere ulteriori dettagli circa questa discussa (e discutibile) funzionalità in arrivo tra non molto

