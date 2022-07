WhatsApp: in arrivo le reazioni anche per gli aggiornamenti di stato

Che WhatsApp stia puntando molto sulle reazioni, una delle nuove funzionalità più apprezzate dal pubblico, non è certo un segreto. Questa particolare feature continua ad espandersi, coinvolgendo ogni ambito dell’applicazione.

In tempi relativamente brevi, almeno considerando i segnali che continuiamo a ricevere da WhatsApp Beta, gli utenti saranno in grado di utilizzare le reaction anche per gli aggiornamenti di stato.

Le ultime novità di WhatsApp Beta

Diamo intanto un’occhiata allo screenshot condiviso dallo staff di WABetaInfo, relativo a WhatsApp Beta per Android in versione 2.22.16.10:

Come si può notare, durante la visualizzazione di un aggiornamento di stato, WhatsApp ha fornito otto reazioni preimpostate che sarebbe stato possibile inviare. Al momento, sempre riferendoci al circuito beta, si possono utilizzare solo le emoji che vedete nell’immagine ma, con i prossimi aggiornamento, non è da escludere che si vada incontro ad una maggiore flessibilità in tal senso.

Per adesso, come già abbiamo precisato qualche istante fa, le reaction agli aggiornamenti di stato sono disponibili solo su WhatsApp Beta per Android ma già nei prossimi giorni dovrebbero poter beneficiare di questa nuova implementazione anche gli utenti di iOS. Ancora nessun dettaglio circa i tempi necessari perché l’update raggiunga la versione stabile del servizio.

