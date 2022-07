WhatsApp: pronta un'altra richiestissima funzione per chat effimere

A differenza di quanto avvenisse in passato, gli sviluppatori di WhatsApp stanno concentrando gran parte del lavoro su strumenti che assicurino la massima privacy agli utenti. Questa volta, ad essere coinvolte sono le chat effimere.

Conosciute anche come chat a scomparsa, queste particolari conversazioni prevedono un determinato lasso di tempo entro il quale i messaggi condivisi verranno poi resi indisponibili per tutti i partecipanti.

Importanti novità in arrivo per le chat effimere di WhatsApp

Fino a questo momento era possibile selezionare le chat effimere solo per quanto riguarda le nuove conversazioni di WhatsApp. Ora, tenendo conto delle informazioni condivise dallo staff di WABetaInfo, anche le vecchie chat potranno essere coinvolte in questo procedimento e lo dimostra lo screenshot che andiamo a mostrarvi:

L’immagine fa riferimento a WhatsApp Beta per Android in versione 2.22.16.8. Da precisare che, attualmente, non tutti gli utilizzatori del suddetto client sono in grado di sfruttare questa nuova funzionalità: il rilascio è in corso lato server, per cui potrebbe volerci ancora del tempo prima che si possa farne uso.

Uno strumento in più a tutela della privacy: gli iscritti di WhatsApp non saranno più costretti a creare nuove conversazioni nell’eventualità in cui ci fosse l’intenzione di “non dare nell’occhio”. Si potrà tranquillamente procedere da una chat già esistente. Nulla è dato sapere al momento circa la disponibilità sulla versione standard.

Vi terremo aggiornati su ogni futuro sviluppo

