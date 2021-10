WhatsApp: questa novità non è presente neanche su Telegram

Come servizio di messaggistica, WhatsApp non è noto solo come software per lo scambio di messaggio testuali. Nella piattaforma ci si può scambiare anche molto altro: foto, video, file, e tanto altro ancora. Ciò che viene più utilizzato però, sono le note vocali. La novità in questione riguarda proprio queste ultime.

WhatsApp: addio alle ventimila note vocali di seguito!

I file audio consentono di inviare un volume maggiore di informazioni e sono più naturali. Questo è un processo semplice, ma con alcune limitazioni, che WhatsApp sta ora cercando di migliorare. Per questo, la compagnia ha creato una nuova funzionalità che presto renderà molto più semplice la creazione di messaggi di posta vocale.

Facebook sta migliorando da tempo la sua interfaccia dedicata ai messaggi vocali: questi si sono evoluti, sia nella parte dedicata alla loro creazione che alla loro ricezione. Il lavoro è in corso e presto darà importanti frutti.

I test vengono effettuati in maniera controllata e interna al servizio, ma è stato possibile attivare e vedere le nuove funzionalità attraverso il portale di WABetaInfo, che ora ci mostra le ultime novità che presto saranno rese pubbliche.

Da quanto scoperto, sarà presto possibile mettere in pausa la registrazione dei messaggi audio. Questo dovrebbe evitare di dover registrare ventimila messaggi

Quando si interrompe la registrazione, l'utente vedrà l'icona tornare all'immagine del microfono. Cliccando nuovamente, si potrà continuare a dettare il proprio messaggio vocale, per poterlo finalmente inviare al contatto designato.

Gli utenti potranno ascoltare i messaggi di posta vocale che hanno creato prima di inviarli e quindi trovare eventuali errori o guasti riscontrati.

Attenzione, però. Questa caratteristica è ancora lontana dall'essere una realtà. WhatsApp promuoverà presto l'intera nuova interfaccia di posta vocale per una versione di prova, sia su iOS che su Android, dove non è ancora presente.

Ricordiamo che la società cambia regolarmente varie sezioni della sua app di messaggistica per fornire funzionalità avanzate. Le modifiche vengono apportate su tutte le piattaforme, tra cui Android, iOS, l'app Business e così via.

Di recente, sono emerse informazioni su un nuovo design per la pagina delle informazioni del profilo per gli utenti aziendali. Questo nuovo design è in fase di test e non è ancora disponibile per i beta tester.