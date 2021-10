WhatsApp e la bufala dei gruppi cambiati, fate ATTENZIONE

Nuovo giro, nuova truffa su WhatsApp. Sì, lo sappiamo, vi stiamo parlando molto spesso di frodi e robe simili, ma la verità è che questi meccanismi sono ancora in atto al giorno d'ohhi e stanno facendo strage. Molti utenti si trovano senza soldi sul conto o con i propri dati rubati. La nuova bufala invece, fa credere agli utenti che l'azienda abbia cambiato la policy sulla privacy di WhatsApp per i gruppi. Ovviamente non è vero, perciò non cascateci.

WhatsApp: non cascateci, i gruppi non vengono modificati

Ovviamente, quando si parla di “privacy”, si è molto sensibili in materia. Di fatto, tutti temono per i propri dati, per le proprie conversazioni e per le proprie chat. Ma potete stare tranquilli: stavolta Facebook non ha violato alcun regolamento.

Secondo la bufala che gira in rete, l'app di messaggistica avrebbe cambiato le impostazioni dei gruppo così da includere la spunta “tutti”: questo significa che tutti possono aggiungere tutti e tutti possono vedere i messaggi e gli account connessi nei relativi team che non risulterebbero poi così segreti.

La fake news sta girando da quando è stato pubblicato un annuncio sul Facebook pochi giorni fa.

Non dovete temere, non c'è nulla di losco o di sospetto. L'azienda ha smentito qualsiasi bufala. Piuttosto, ricordate sempre i seguenti precetti:

non fornite dati sensibili a nessuno;

non cliccate link spam o sospetti;

cancellate i messaggi pericolosi.

Ricordate che nessuno vi regala niente e che WhatsApp non diventerà a pagamento con la versione “Premium Gold Pro Plus”. Mi raccomando, non cascateci.