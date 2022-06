WhatsApp: il trucco per scrivere un messaggio senza farti vedere

Quante volte ti è capitato di sostenere interminabili attese prima che l’altra persona finisse di scrivere il messaggio che avresti poi ricevuto su WhatsApp? La dicitura “sta scrivendo” provoca naturali ansie, specie per conversazioni di un certo tipo.

In altre occasioni potresti essere tu a non volere che il destinatario sia messo al corrente di ogni tentativo di scrittura, magari a fronte di più ripensamenti circa il contenuto. Vediamo allora come disabilitare l’invadente notifica di WhatsApp.

Come eliminare la dicitura “sta scrivendo” su WhatsApp

Per evitare situazioni imbarazzanti o fraintendibili, esiste un banale trucco grazie a cui la suddetta scritta non verrà più mostrata. Per prima cosa, metti offline lo smartphone: WhatsApp non sarà più in grado di comunicare al destinatario il fatto che tu stia scrivendo un messaggio in quel preciso istante. Completa il testo con estrema calma e clicca sul pulsante d’invio solo al termine dell’operazione: dopo aver ripristinato la connessione, il messaggio sarà condiviso nella chat di WhatsApp.

Questa è la soluzione più rapida ed efficace: non dovrai installare applicazioni di terze parti e la procedura verrà svolta in pochi secondi. Potrai usare la medesima strategia anche con altri servizi di messaggistica che prevedono informazioni di questo tipo. Ti lasciamo con un altro piccolo consiglio: qualora ti servisse una microSD su cui spostare foto e video ricevuti su WhatsApp, sappi che questa microSD SanDisk da 128GB è su Amazon a soli 18€ (-38%).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.