WhatsApp: presto basterà la tua voce per chattare con Meta AI

Già in un nostro precedente articolo riguardante WhatsApp vi avevamo preannunciato che, molto presto, sarebbe stato possibile interagire con Meta AI sfruttando i messaggi vocali.

Negli scorsi giorni è stato rilasciato un nuovo aggiornamento di WhatsApp Beta per Android, esattamente la versione 2.24.18.18 già disponibile sul Google Play Store, grazie al quale scopriamo che i lavori per implementare la modalità di chat vocale con Meta AI stanno proseguendo regolarmente e non dovrebbe mancare molto al vero e proprio rilascio.

Come parlare con Meta AI su WhatsApp

Gli screenshot condivisi dal team di WABetaInfo e riguardanti proprio la suddetta release di WhatsApp Beta per Android non lasciano alcun tipo di dubbio a riguardo:

WhatsApp sta lavorando per integrare una nuova funzione che consentirà di chattare con Meta AI utilizzando i comandi vocali. Questa nuova modalità, prevista per un futuro aggiornamento dell’app, permetterà agli utenti di comunicare con il chatbot senza l’uso delle mani, rendendo l’interazione più naturale e veloce rispetto alla digitazione. Meta AI risponderà con una voce che gli utenti potranno personalizzare in base alle loro preferenze. Inoltre, WhatsApp sta testando una scorciatoia per attivare Meta AI direttamente dall’elenco delle chat, semplificando l’accesso alla modalità della chat vocale.

Gli utenti potranno attivare manualmente questa modalità, permettendo a Meta AI di ascoltare i loro comandi. Tale opzione potrà essere disattivata in qualsiasi momento, semplicemente uscendo dalla chat o tornando alla modalità testuale, garantendo così un pieno controllo sulla privacy. Inoltre, il sistema operativo Android fornirà un indicatore visivo nella barra di stato per segnalare qualora Meta AI fosse in ascolto, offrendo agli utenti un ulteriore livello di controllo sulle loro interazioni con il chatbot.

Questa nuova funzionalità di chat vocale, ancora in fase di sviluppo, sarà inclusa in un prossimo aggiornamento di WhatsApp, partendo dal circuito beta per poi raggiungere anche l’applicazione ufficiale nelle fasi successive.