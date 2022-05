WhatsApp: potrete rintracciare al volo messaggi effimeri "conservati"

Gli sviluppatori di WhatsApp continuano a lavorare per rendere l’applicazione sempre più veloce ed intuitiva nel suo utilizzo. Questa volta ci si è concentrati sui messaggi effimeri e sulla possibilità elencare in un batter d’occhio tutti i contenuti che l’utente ha scelto di mantenere disponibili in chat.

In passato vi avevamo già informati circa la possibilità di salvare alcuni messaggi effimeri che, quindi, non scomparirebbero dopo il tempo prestabilito. Ora, una nuova funzionalità di WhatsApp consente di mostrarli “in massa” grazie ad un semplice clic.

Novità in arrivo per i messaggi effimeri di WhatsApp

Un’immagine vale spesso più di mille parole, diamo quindi uno sguardo allo screenshot condiviso dal team di WABetaInfo che ovviamente è riferito a WhatsApp Beta (in attesa che tutto venga reso disponibile anche sulla versione ufficiale):

Come si nota, accedendo alle informazioni del contatto di WhatsApp e scorrendo verso il basso sarà possibile rintracciare una nuova voce: “Kept Messages”. Cliccando su di essa verrà mostrata la lista completa di tutti i messaggi salvati relativi a quello specifico utente in una chat effimera. Non sarà quindi necessario scorrere a ritroso la conversazione di WhatsApp per individuarli singolarmente. Una possibilità che di sicuro rende l’operazione molto più facile ed immediata.

Trattandosi di una funzionalità in fase di test, non è possibile sapere fin da subito quando arriverà sulla versione stabile dell'applicazione.

