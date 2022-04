WhatsApp: alcuni messaggi effimeri potranno essere "conservati"

I messaggi effimeri di WhatsApp rappresentano uno strumento fondamentale al servizio di coloro che, per le più svariate ragioni, vogliono rendere irrintracciabile il contenuto di una specifica chat.

Sembrerebbero esserci delle importanti novità da questo punto di vista, almeno tenendo in considerazione quanto evidenziato nelle ultime versioni di WhatsApp Beta: alcuni di questi messaggi “a tempo” potranno rimanere visibili.

WhatsApp Beta per iOS: cosa cambia per i messaggi effimeri?

Gli screenshot che condividiamo di seguito, pubblicati sul blog di WABetaInfo, chiamano in causa WhatsApp Beta per iOS in versione iOS 22.9.0.72:

La funzione a cui gli sviluppatori stanno lavorando potrebbe tornare decisamente utile all’interno dei gruppi di WhatsApp su cui dovesse risultare attiva l’opzione di autoeliminazione dei messaggi. Nell’ipotesi in cui uno dei partecipanti riconoscesse a quello specifico messaggio una certa utilità, per sé o per tutti gli altri membri del gruppo, allora sarebbe sufficiente cliccare su di esso per conservarlo e renderlo visibile a tempo indeterminato.

Tale possibilità sarebbe messa comunque a disposizione di tutti. Ciò significa che se gli altri utenti, o anche gli amministratori di quel gruppo di WhatsApp, dovessero invece optare per la cancellazione del messaggio allora basterebbe un ulteriore clic per annullare la precedente azione e far sì che si proceda normalmente all’eliminazione. Come precisato, parliamo di una funzionalità in fase di test e quindi le cose potrebbero ancora cambiare.

