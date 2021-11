WhatsApp: potrete nascondere l'ultimo accesso solo ad alcuni contatti

L'ultima versione di WhatsApp Beta porta con sé un'interessante funzionalità a tutto vantaggio della privacy degli utenti: sarà infatti possibile decidere a quali contatti mostrare l'ora ed il giorno dell'ultimo accesso effettuato sull'applicazione.

L'ultima novità di WhatsApp Beta

Come da tradizione, è il sempre puntuale staff di WABetaInfo a fornirci utili informazioni circa le feature che, di volta in volta, vengono introdotte dagli sviluppatori. Nello specifico, WhatsApp Beta in versione 2.21.33.14 fornisce ora la possibilità di nascondere l'ultimo accesso ad alcuni contatti preventivamente selezionati dall'utente. Lo screen condiviso di seguito chiarisce meglio il tutto:

In maniera semplice ed immediata si potrà quindi decidere se mostrare l'ultimo accesso a:

Chiunque;

Tutti i contatti;

Tutti i contatti eccetto… (alcuni di essi);

Nessuno.

Un gradito passo in avanti rispetto a quanto attualmente sia disponibile sulla versione stabile di WhatsApp, dove le opzioni di scelta di limitano a “Chiunque”, “Tutti i contatti” e “Nessuno”.