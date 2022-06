WhatsApp: potrete modificare i messaggi inviati (finalmente!)

Una funzione che la concorrenza ha reso disponibile dalla notte dei tempi, ma WhatsApp ama le lunghe attese: questo è un dato di fatto. Il servizio continua a migliorare e, a breve, dovrebbe essere rilasciata una delle feature più richieste.

Stiamo parlando della possibilità di modificare messaggi già inviati all’interno di una chat di WhatsApp. Al momento si può solo eliminare quel contenuto e riscriverlo da zero: chiaramente, è un’operazione alquanto fastidiosa.

WhatsApp consentirà la modifica dei messaggi inviati

La notizia giunge direttamente dal blog di WABetaInfo che, proprio in questi giorni, ha pubblicato lo screenshot relativo a WhatsApp Beta che vi mostriamo di seguito:

Come si può facilmente notare dall’immagine appena condivisa, nel menù a tendina disponibile dopo aver cliccato sul messaggio in chat verrà aggiunta una nuova voce: in questo caso, “Edit“. Sarete dunque in grado di correggere il testo senza essere costretti a riscrivere tutto quanto da capo.

Trattandosi di una funzionalità in fase di test, non disponiamo ad ora di informazioni precise circa le tempistiche necessarie per il lancio sulla versione ufficiale di WhatsApp ma, come sempre, vi terremo aggiornati su ogni futuro risvolto (sperando comunque che il rilascio avvenga a breve e che non sia l’ennesima vana speranza).

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che, molto presto, WhatsApp non potrà più essere utilizzata su iPhone con a bordo iOS 10 e 11: per continuare ad usufruire del servizio dovrete necessariamente aggiornare il melafonino o acquistarne uno nuovo, come Apple iPhone 13 che trovate su Amazon al prezzo promozionale di 799 euro.

