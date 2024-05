WhatsApp, anche l'immagine profilo potrà essere generata dall'AI

Che l’Intelligenza Artificiale sia recentemente approdata anche su WhatsApp, non è una novità. Presto, tuttavia, potremo vedere una nuova integrazione di questa funzionalità: non più solo sticker auto-generati, ma anche immagini profilo realizzate ad hoc dall’automazione intelligente. L’anticipazione arriva dalla versione beta di WhatsApp 2.24.11.17.

L’immagine profilo autogenerata

Ancora non è chiaro attraverso quale modello la popolare app di messaggistica genererà le immagini, ma è probabile che riutilizzerà lo stesso già in funzione, ovvero tramite Meta AI. Se ora gli utenti devono generare l’immagine, scaricarla e poi impostarla nel proprio profilo, la nuova funzionalità permetterà di semplificare ulteriormente il processo. Come per gli adesivi, basterà descrivere all’Intelligenza Artificiale gli elementi che desideriamo inserire, affinché venga generata come vogliamo.

È ancora presto, tuttavia, per indicare una data d’uscita per la nuova funzionalità AI di WhatsApp: è probabile che non si tratti di una priorità per gli sviluppatori, visto che non apporterà significativi cambiamenti al funzionamento dell’app. Sicuramente sarà una piccola chicca che non potrà che far piacere a chi già usufruisce dei vantaggi di Meta AI.