WhatsApp: potresti già essere in grado di utilizzare il multi-account

Nell’articolo riguardante WhatsApp Beta per Android in versione 2.23.17.8 avevamo annunciato l’arrivo di una nuova funzione, vale a dire la possibilità di gestire più account dalla medesima applicazione.

Questa caratteristica permette dunque di aggiungere un altro account sullo stesso dispositivo, senza dover ricorrere ad applicazioni parallele o clonate.

Oggi, grazie all’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp per Android, nello specifico il 2.23.18.21, scopriamo che il supporto per il multi-account sta raggiungendo una fetta sempre maggiore di utenti.

Multi-account vicino al rilascio ufficiale su WhatsApp

Iniziamo dando uno sguardo allo screenshot condiviso da WABetaInfo, grazie al quale possiamo osservare anche un’ulteriore sorpresa che gli sviluppatori di WhatsApp hanno riservato ai beta tester:

Questa schermata mostra innanzitutto la possibilità di gestire più account direttamente dalle impostazioni di WhatsApp: è sufficiente cliccare su “Aggiungi account” per abbinare un ulteriore profilo a quello principale, già presente sullo smartphone. La seconda novità riguarda un’interfaccia ridisegnata per le impostazioni, con una grafica più moderna ed intuitiva che facilita la navigazione tra le diverse opzioni dell’app. Oltretutto, l’aggiornamento include una scheda profilo rinnovata nella lista delle chat, che velocizza l’accesso alle impostazioni.

Con l’introduzione del multi-account, WhatsApp separerà le diverse conversazioni e le notifiche, permettendo agli utenti di passare immediatamente da un account all’altro. Almeno nelle fasi iniziali, dovrebbe essere possibile aggiungere solo un altro account ma non è escluso che, con i successivi aggiornamenti, questo limite possa essere incrementato o venire del tutto meno. Come detto, sempre più beta tester sono stati raggiunti da questa novità e, nelle prossime settimane il roll-out dovrebbe essere completato in attesa dell’imminente arrivo sulla versione ufficiale di WhatsApp.