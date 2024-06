WhatsApp: è ancora più semplice inviare foto e video SOLO in HD

In più occasioni abbiamo parlato dell’atteso aggiornamento di WhatsApp che avrebbe portato con sé un’utilissima funzione per tutti coloro che, abitualmente, condividono un gran numero di contenuti multimediali in chat: stiamo chiaramente riferendoci all’invio di foto e video in HD.

Tale possibilità è al servizio di tutti già dallo scorso agosto, ma ora il procedimento è stato ulteriormente semplificato per venire incontro a chi preferisce costantemente la qualità HD o quella standard. Dopo il naturale periodo di test sul circuito beta di WhatsApp, sembra essere ufficialmente iniziata la fase di roll-out e gli utenti potranno così impostare di default la qualità che preferiscono.

Come inviare foto e video in HD su WhatsApp

Sono già tantissime le segnalazioni di coloro che, proprio in queste ore, stanno ricevendo l’aggiornamento di WhatsApp. Gli screenshot che vi mostriamo di seguito, condivisi da Artem Russakovskii su X (Twitter), certificano la presenza di questa voce nelle impostazioni:

Possiamo fin da subito notare l’opzione “Media upload quality”, che fa riferimento sia alle foto che ai video. Una volta cliccato in corrispondenza di tale voce, si può decidere se impostare come predefinita l’alternativa HD o standard. Ciò significa che, da quel momento in poi, il filmato o l’immagine verranno inviati in chat su WhatsApp seguendo solo la suddetta indicazione, senza dover scegliere di volta in volta.

Chiaramente, selezionando la qualità più alta si andrà incontro anche ad un maggiore consumo dei dati e questo potrebbe pesare (seppur limitatamente) qualora non ci si collegasse ad una rete WiFi. Tuttavia, in ogni momento, sarà possibile tornare sui propri passi a seconda delle esigenze.

Come detto, l’aggiornamento è in fase di rilascio sulla versione stabile di WhatsApp, sia su iOS che su Android, e dovrebbe raggiungere l’intera utenza nei prossimi giorni.