WhatsApp: no, non siete gli unici ad avere problemi con le emoji

Recentemente, WhatsApp ha rilasciato l’aggiornamento 2.23.4.3 relativo alla versione beta per Android, grazie a cui i tester hanno avuto la possibilità di inviare fino a 100 file multimediali all’interno delle loro chat.

La novità ha reso molto più semplice condividere ricordi e momenti divertenti con amici e familiari su WhatsApp. Tuttavia, molti utenti hanno segnalato un problema durante l’invio di emoji a seguito dell’installazione di questo aggiornamento.

Risolto un ricorrente bug su WhatsApp Beta per Android

Un impedimento banale solo all’apparenza considerando il fatto che, nell’utilizzo di tutti i giorni, abbia reso più articolate operazioni che generalmente avverrebbero in un attimo. Il problema era già stato prontamente segnalato dallo staff di WABetaInfo che, in tale circostanza, ha provveduto a mostrare il seguente screenshot relativo alla suddetta versione di WhatsApp Beta per Android:

La tastiera delle emoji era diventata completamente trasparente nelle build beta 2.23.4.3 e 2.23.4.4, rendendo difficile selezionare un’emoji in presenza di determinati sfondi. Questo bug era emerso anche in altre sezioni di WhatsApp in cui risultava accessibile la tastiera emoji. Tuttavia, con l’aggiornamento alla versione 2.23.4.5 della beta per Android, il problema è stato risolto.

Pertanto, si consiglia di scaricare l’ultima release non appena disponibile sul Play Store, così da utilizzare l’applicazione di messaggistica istantanea senza problemi. Non è tutto: con WhatsApp Beta ci sarà anche la possibilità di provare alcune nuove funzioni in anteprima, come la programmazione delle chiamate nei gruppi o la condivisione di messaggi vocali negli stati.