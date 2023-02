WhatsApp: 5 importanti novità per gli aggiornamenti di stato

Grazie agli stati di WhatsApp siamo in grado di condividere aggiornamenti temporanei con amici e contatti stretti: foto, video, GIF, testi ed altro ancora, visibili per un tempo di 24 ore e con crittografia end-to-end.

Questa apprezzata funzionalità è in continua evoluzione e, con l’ultimo update, nuove possibilità di utilizzo sono ora a disposizione del pubblico per rendere gli stati di WhatsApp ancora più intuitivi e completi.

Rivoluzione per gli aggiornamenti di stato su WhatsApp

Alcuni degli stati da condividere potrebbero non essere adatti per tutti i contatti di WhatsApp. Alla luce di questo, sarà possibile modificare le impostazioni sulla privacy ogni volta che viene pubblicato un nuovo stato per scegliere così chi possa visualizzarlo. Le impostazioni sulla privacy più recenti verranno salvate ed utilizzate come predefinite per i futuri stati.

Il team di sviluppo sta anche introducendo la possibilità di registrare e condividere messaggi vocali di massimo 30 secondi nello stato di WhatsApp. Questa funzione consente di inviare aggiornamenti ancora più immediati, specie per chi non ama i testi scritti. La funzione stato vocale offre uno strumento nuovo e più personale per comunicare e condividere pensieri.

Gli utenti disporranno anche di un modo semplice e rapido per rispondere agli aggiornamenti di stato. In sostanza, sarà sufficiente scorrere verso l’alto e selezionare una delle otto emoji disponibili che appariranno nella relativa schermata. In alternativa si potrà anche rispondere ad uno stato di WhatsApp utilizzando testi, messaggi vocali, adesivi ed altro ancora.

Grazie al nuovo cerchio attorno al profilo dello stato, non perderai più alcun aggiornamento delle persone a te care su WhatsApp. Il cerchio comparirà sull’immagine del profilo in presenza di un aggiornamento di stato e sarà visibile negli elenchi delle chat, nelle liste dei partecipanti ai gruppi e nelle info contatto.

Adesso, quando viene pubblicato un link sullo stato, sarà visibile un’anteprima dei relativi contenuti al pari di ciò che accade quando si invia il link tramite messaggio. Le anteprime rendono gli stati più accattivanti e danno ai contatti una panoramica generale prima che clicchino. Questi aggiornamenti di WhatsApp saranno disponibili per tutti nelle prossime settimane.