WhatsApp: in arrivo chiamate programmate e trascrizione dei vocali

Gli sviluppatori di WhatsApp continuano a lavorare intensamente per l’ottimizzazione di nuove funzionalità che rendano il celebre servizio di messaggistica istantanea sempre più completo ed intuitivo nel suo utilizzo.

Quest’oggi vogliamo parlarvi di due ulteriori integrazioni emerse dalle recenti versioni beta di WhatsApp destinate rispettivamente ad Android e iOS, riguardanti le chiamate di gruppo ed i messaggi vocali ricevuti in chat.

WhatsApp non si ferma più e prepara due gradite sorprese

La prima funzione che ora andremo ad approfondire riguarda WhatsApp Beta per Android in versione 2.23.4.4. Iniziamo condividendo lo screenshot pubblicato dal team di WABetaInfo:

In buona sostanza, molto presto dovrebbe essere possibile programmare le chiamate di gruppo. Quanto appena detto troverebbe massima utilità soprattutto in gruppi WhatsApp molto numerosi, non rendendosi di volta in volta necessario ricordare l’appuntamento ed essendo sempre visibile per tutti il momento preciso in cui avverrà la chiamata. Nello specifico si potrà indicare un titolo, la data e l’orario. Per cui, massima chiarezza da questo punto di vista.

Come già anticipato all’inizio, non si tratta dell’unica nuova funzionalità a meritare la nostra attenzione. Ancora una volta, lo staff di WABetaInfo chiarisce al meglio la situazione grazie ad un ulteriore screenshot che adesso vi mostriamo:

Questa volta si passa a WhatsApp Beta per iOS in versione 23.3.0.73, dal cui codice emerge un gradito ritorno: stiamo parlando della possibilità di trascrivere i messaggi vocali ricevuti. Anticipazioni a riguardo erano già emerse nel lontano settembre del 2021, prima però che gli sviluppatori decidessero di abbandonare il lavoro per motivi non del tutto chiari. Considerando i recenti sviluppi, sembra ci sia stato un ripensamento in tal senso.

La trascrizione delle note vocali di WhatsApp rappresenterebbe un sicuro vantaggio nel momento stesso in cui si dovesse ricevere un messaggio audio impossibile da ascoltare in quel preciso istante, anche per motivi di privacy qualora non si fosse da soli. Si potrà ovviamente selezionare la lingua, dopo aver provveduto a scaricare il relativo pacchetto: da precisare infatti che la trascrizione ad opera di WhatsApp avverrebbe in locale e non online.