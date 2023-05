WhatsApp: modifica dei messaggi in arrivo sulla versione UFFICIALE

La tanto attesa funzione di modifica dei messaggi inviati su WhatsApp è stata oggetto di molte discussioni negli scorsi mesi e, di recente, il team degli sviluppatori l’ha implementata sulla versione beta dell’app.

Un po’ a sorpresa WhatsApp ha ora annunciato, tramite un breve video teaser sul profilo Twitter ufficiale, che questa ulteriore possibilità verrà presto messa al servizio di tutti gli utenti sulla versione standard.

La novità più attesa sta per sbarcare su WhatsApp

Per cominciare, diamo un’occhiata all’annuncio che il team di WhatsApp ha pubblicato nella giornata di ieri e che, specie in virtù delle ultime anticipazioni di cui più volte vi abbiamo parlato, non lascia il minimo dubbio circa il suo significato:

Un teaser certamente striminzito e basilare, che non fornisce particolari informazioni circa la modifica dei messaggi inviati né rende noto quando sarà disponibile per tutti gli utenti di WhatsApp. Attualmente, mancano pure dettagli specifici relativi al suo funzionamento effettivo: basandoci sull’ultima versione beta, si prevede che vi sia un apposito pulsante fra le molteplici opzioni del messaggio.

Sembra si possano escludere limitazioni al numero di modifiche, tuttavia queste dovranno necessariamente compiersi entro 15 minuti dall’invio e, quantomeno all’inizio, non sarà possibile modificare i messaggi inviati loggandosi su altri dispositivi con il proprio account. Di sicuro, con i prossimi aggiornamenti di WhatsApp, verrà posto rimedio anche a questo.

Infine, dopo aver effettuato le opportune modifiche al messaggio, l’utente visualizzerà la dicitura “modificato” in modo che tutti i partecipanti alla conversazione vengano (giustamente) messi al corrente di ciò. Non resta altro che attendere: continuate a seguirci per sapere tempestivamente quando la modifica dei messaggi inviati su WhatsApp sarà disponibile anche per voi.