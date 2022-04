WhatsApp: MEGA aggiornamento in arrivo con reaction e community

WhatsApp ha ufficialmente annunciato il rilascio di un importantissimo aggiornamento che, in queste ore, gli utenti dovrebbero aver cominciato a ricevere. Tante le nuove funzionalità introdotte, già trapelate grazie alla versione beta.

Andiamo per gradi ed analizziamo singolarmente le feature di cui, anche sulla versione stabile di WhatsApp, sarà possibile beneficiare per un'esperienza di utilizzo ancora più completa ed appagante.

Tutte le novità in arrivo con il prossimo aggiornamento di WhatsApp

Tra le funzioni più attese abbiamo community, che semplificherà di molto la gestione dei gruppi da parte degli amministratori. Non sarà tuttavia l'unico vantaggio:

“Community di WhatsApp consentirà alle persone di aggregare gruppi separati in un gruppo più grande secondo la struttura a loro più congeniale. Potranno ricevere gli aggiornamenti inviati all'intera community e organizzare facilmente gruppi di discussione più piccoli, specifici per argomento. Community contiene inoltre nuovi e potenti strumenti per gli amministratori, tra cui l'invio di avvisi a tutti e la facoltà di scegliere quali gruppi includere e quali no.”

Secondo quanto precisato dallo staff di WhatsApp anche scuole, associazioni locali ed enti no profit si affidano al servizio per comunicare, diffondere avvisi o programmare incontri. Uno strumento di questo tipo agevolerà di molto l'interazione evitando inutili ed ulteriori perdite di tempo.

Come detto, non si tratta dell'unica novità in rilascio su WhatsApp. Grande curiosità per le reazioni ai messaggi, di cui più volte vi abbiamo parlato. Altri strumenti di moderazione saranno poi messi al servizio degli amministratori. Potranno essere organizzate chiamate audio di gruppo che comprendono fino a 32 partecipanti e sarà finalmente possibile inviare file con dimensione massima di 2GB.

Come detto, tutte queste nuove funzioni dovrebbero essere rilasciate a breve. Non è ancora ben chiaro se gli strumenti appena descritti arriveranno in blocco o se si susseguiranno più aggiornamenti che, in modo graduale, includeranno tutto questo sul client standard di WhatsApp.