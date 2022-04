WhatsApp: Community sempre più vicine, ecco il nuovo pulsante

L'ultimo periodo è stato particolarmente intenso per il team di WhatsApp. Numerosi gli aggiornamenti rilasciati che, di volta in volta, hanno introdotto nuove funzionalità allo scopo di migliorare l'esperienza di utilizzo dell'applicazione.

Tra non molto le Community dovrebbero fare il loro esordio ufficiale su WhatsApp, a tutto vantaggio degli amministratori che finalmente beneficeranno di uno strumento grazie al quale gestire più efficacemente i gruppi seguiti.

Le novità di WhatsApp Beta per Android: Community ad un passo da noi

Provate ad indovinare chi, anche stavolta, ci ha fornito anticipazioni circa l'ormai prossimo arrivo delle Community su WhatsApp: sì, sono sempre loro, gli irriducibili di WABetaInfo. Di seguito vi mostriamo lo screenshot che hanno condiviso, prima di entrare nel merito della questione:

In questo caso, l'approfondimento si è concentrato su WhatsApp Beta per Android in versione 2.22.9.10. Delle Community si è iniziato a parlare, seppur in maniera molto vaga e confusionaria, già dalla fine del 2021. Tuttavia, è da marzo che sono trapelati i primi segnali concreti circa la futura implementazione di questa nuova e così tanto chiacchierata funzionalità.

Come si può notare dallo screenshot di WABetaInfo, nella zona a sinistra rispetto al tab contenente la lista delle chat di WhatsApp è comparsa una nuova sezione. Accedendo a quest'ultima potranno essere fin da subito create delle nuove Community, cliccando sul relativo pulsante disponibile appena sotto il menù dell'applicazione (impossibile sbagliare).

Trattandosi di una novità in piena fase sperimentale, è normale che il tutto risulti ancora non funzionante. Ci vorrà un bel po' di tempo affinché il rilascio globale delle Community si concretizzi. Prima di allora, saranno gli utenti di WhatsApp Beta a beneficiare di questa ulteriore possibilità, nel momento stesso in cui il tab venisse attivato una volta per tutte.

Detto ciò, continueremo a tenervi informati circa i futuri sviluppi legati alle Community ed a tutte le altre nuove funzioni di prossimo arrivo su WhatsApp Beta e sul client ufficiale.