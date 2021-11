WhatsApp: l'ingegnoso trucco per scrivere a persone che ti hanno bloccato

Senza voler indagare sul motivo specifico per il quale uno fra i tuoi contatti ti abbia precedentemente bloccato su WhatsApp, devi sapere che esiste una procedura grazie a cui potrai facilmente rimetterti in contatto con questa persona utilizzando la stessa applicazione di messaggistica istantanea.

Come scrivere ad utenti che ti hanno bloccato su WhatsApp

I passaggi da seguire sono piuttosto semplici ed immediati. La cosa fondamentale per mettere in atto questo stratagemma è che vi sia la collaborazione di una terza persona: una conoscenza in comune fra te ed il contatto da cui sei stato bloccato.

Questo terzo componente dovrà innanzitutto creare un nuovo gruppo su WhatsApp e, successivamente, aggiungere te e la persona con cui intendi riprendere la comunicazione. Fatto ciò, bisognerà chiedere al tuo “complice” di abbandonare la chat di gruppo e, a questo punto, rimarrete all'interno di esso tu e l'utente che ti ha bloccato.

Fintanto che entrambi sarete membri del suddetto gruppo di WhatsApp, potrete nuovamente comunicare senza alcun impedimento: questo sarà chiaramente valido fino al momento in cui, di sua iniziativa, l'altra persona dovesse decidere di abbandonare la chat ed in quel caso si tornerebbe al punto di partenza.