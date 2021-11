WhatsApp, le reazioni ai messaggi sono imminenti: nuovo indizio

Il team di WhatsApp continua a lavorare per introdurre nuove funzionalità che vadano ad arricchire l'esperienza di utilizzo del celebre servizio di messaggistica istantanea: stando alle anticipazioni trapelate online, mancherebbe davvero poco affinché gli utenti possano reagire ai messaggi ricevuti in chat.

Le reazioni ai messaggi di WhatsApp stanno per arrivare

Tale feature, molto attesa dagli abituali fruitori dell'applicazione, non è ancora operativa. Tuttavia, su WhatsApp Beta per Android in versione 2.21.24.8 possiamo già scorgere qualche segnale positivo in merito alla sua ormai prossima implementazione. Sbirciando tra le impostazioni è infatti possibile individuare una voce che fa esplicito riferimento alle reaction:

L'utente potrà decidere se ricevere notifiche ogni qualvolta un contatto dovesse reagire ai messaggi inviati. Tuttavia, per evitare una vera e propria pioggia di notifiche nei casi più estremi, tale opzione sarà tranquillamente disattivabile.

Al momento si sa ancora poco circa le effettive tempistiche di rilascio per le reazioni ai messaggi ma, considerando gli ultimi risvolti, non dovremmo attendere molto prima che raggiungano il circuito Beta e, in seguito, il client ufficiale di WhatsApp.