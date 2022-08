WhatsApp, le Community sono ufficialmente tra noi (ma non per tutti)

Ne avevamo già parlato diverse volte in nostri precedenti articoli ma, con l’ultimo aggiornamento rilasciato per il circuito beta, WhatsApp ha introdotto finalmente le tanto chiacchierate Community.

Bisogna dirlo: c’è ancora poca chiarezza circa la loro effettiva utilità ed in molti ritengono si tratti di gruppi WhatsApp con alcune funzionalità aggiuntive ma, in realtà, le cose sono ben diverse.

WhatsApp Community già disponibili sulla versione beta di Android

Per fugare tali dubbi, in tempi non sospetti, lo stesso team di WhatsApp precisò quanto segue:

Community di WhatsApp consentirà alle persone di aggregare gruppi separati in un gruppo più grande secondo la struttura a loro più congeniale. Potranno ricevere gli aggiornamenti inviati all’intera community e organizzare facilmente gruppi di discussione più piccoli, specifici per argomento. Community contiene inoltre nuovi e potenti strumenti per gli amministratori, tra cui l’invio di avvisi a tutti e la facoltà di scegliere quali gruppi includere e quali no.

Lo screenshot che condividiamo di seguito, pubblicato dai blogger di WABetaInfo, è relativo a WhatsApp Beta per Android in versione 2.22.19.3 e fornisce già qualche idea sulla nuova funzionalità della celebre app di messaggistica istantanea:

In fase di creazione della Community su WhatsApp è possibile includere fino a 10 gruppi, ognuno dei quali potrà a sua volta contare fino a 512 utenti. Ogni membro della Community sarà libero di scegliere in quale gruppo entrare e, al tempo stesso, sarà in grado di abbandonarne degli altri senza però essere escluso dalla Community in questione. Ad ora, solo pochi utenti sono in grado di farne uso.

In attesa che le Community vengano rese disponibili per tutti, vi lasciamo con un piccolo consiglio: qualora foste alla ricerca di una microSD affidabile e veloce su cui spostare foto, video e file audio ricevuti su WhatsApp, liberando di conseguenza la memoria principale dello smartphone, suggeriamo la microSD SanDisk Ultra da 128GB che trovate a poco più di 18 euro su Amazon (sconto del 39%).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.