WhatsApp: l'attesa novità per i gruppi è finalmente arrivata

Periodo molto intenso per gli sviluppatori di WhatsApp che, aggiornamento dopo aggiornamento, stanno mettendo a disposizione del pubblico diverse nuove funzionalità per utilizzare al meglio il servizio.

Di recente abbiamo specificato come per molti sia già possibile inviare file con grandezza massima di 2 GB. Adesso invece preparatevi ad entrare nei gruppi più numerosi che siano mai stati creati su WhatsApp.

Potrete aggiungere fino a 512 membri nei gruppi di WhatsApp

Il limite massimo di partecipanti ad un singolo gruppo WhatsApp è stato praticamente raddoppiato, considerando il fatto che in precedenza non si potesse andare oltre i 256 utenti. Ora, con le versioni 2.22.12.17 per Android e 22.12.73 per iOS, si avrà certamente più libertà da questo punto di vista e si potranno aggiungere molte più persone rispetto a prima.

La novità è stata sperimentata, come di consueto, nel circuito beta di WhatsApp. L’aggiornamento è ufficialmente in fase di rilascio ma ci vorranno diversi giorni prima che venga reso disponibile per la totalità degli utenti. Si tratta di una funzionalità che, pensando all’ambito lavorativo o promozionale, potrebbe avere diversi vantaggi a seconda degli specifici contesti.

