WhatsApp: c'è un gradito RITORNO che rende felici gli utenti

Gli aggiornamenti di WhatsApp non sono sempre sinonimo di nuove funzionalità: è spesso capitato che, in concomitanza di determinate release, venissero anche rimosse particolari comodità a cui ormai eravamo abituati.

Una di queste è sicuramente la possibilità di scorrere le varie schede tramite swipe, che il team di WhatsApp aveva successivamente rimosso per il timore di incompatibilità con le linee guida relative al Material Design. Niente paura: c’è odore di ripensamento nell’aria.

Torna lo swipe tra le schede su WhatsApp

Ad accorgersi di questo improvviso passo indietro è stato in primis lo staff di WABetaInfo, che per l’occasione ha preso in esame WhatsApp Beta per Android in versione 2.24.7.2, scoprendo quanto vi mostriamo di seguito:

Come si può facilmente notare, per alcuni utenti facenti parte del circuito beta di WhatsApp è nuovamente possibile navigare fra le varie schede mediante swipe. Ribadiamo che questa modalità era stata eliminata contestualmente all’introduzione della barra di navigazione inferiore. Probabilmente a seguito dei feedback negativi ricevuti dagli utenti, gli sviluppatori si sono impegnati per ripristinare il tutto.

Al momento, sembra che la navigazione tramite swipe sia disponibile sono per alcuni beta tester che hanno regolarmente installato l’ultima versione di WhatsApp tramite Google Play Store: nei prossimi giorni potrebbe essere coinvolta una fetta più ampia di pubblico. Di sicuro, chiunque sia abituato ad utilizzare lo smartphone con una sola mano, soprattutto quando si è di fretta, apprezzerà questo ritorno: non sarà più indispensabile cliccare su un punto preciso della barra di navigazione inferiore e lo swipe potrà essere effettuato in qualunque punto del display, con molta più semplicità.

Ci auguriamo che, nel più breve tempo possibile, lo scorrimento delle schede con swipe torni ad essere parte integrante anche della versione stabile di WhatsApp, assieme a tutte le nuove funzionalità che tra non molto arriveranno e su cui, come di consueto, vi terremo informati.