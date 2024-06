WhatsApp: la nuova scorciatoia è proprio una bella COMODITÀ

Tempo fa vi abbiamo parlato di una nuova funzione di WhatsApp grazie a cui condividere facilmente i videomessaggi istantanei in altre chat, eliminando così la necessità di registrare nuovamente lo stesso contenuto. Le sorprese, però, non sono finite ed il team di sviluppo sta lavorando per agevolare al massimo l’interazione fra gli utenti.

Con l’aggiornamento beta di WhatsApp per Android, esattamente il 2.24.14.5 che potete già scaricare dal Google Play Store, è stata introdotta una nuova scorciatoia per rispondere velocemente ai videomessaggi.

Risposte lampo ai videomessaggi di WhatsApp

Lo screenshot condiviso da WABetaInfo ci aiuta a capire meglio come WhatsApp abbia deciso di organizzare il tutto dal punto di vista grafico:

Alcuni utenti che hanno istallato l’ultima beta di WhatsApp per Android potrebbero notare un nuovo collegamento rapido accanto ai videomessaggi istantanei: cliccando su di esso, sarà possibile rispondere in maniera pressoché immediata. Con le versioni precedenti occorreva seguire il classico iter, accedendo al menù dei messaggi e compiendo la tipica gesture prima di iniziare la registrazione di un nuovo video.

Grazie alla funzionalità appena introdotta, rispondere ai videomessaggi istantanei sarà questione di un attimo: cliccando sulla scorciatoia, la registrazione del filmato partirà in automatico ed al termine dell’operazione sarà sufficiente cliccare sul pulsante di invio. Come detto, il nuovo collegamento rapido è ora a disposizione di un numero ristretto di beta tester ma WhatsApp dovrebbe rilasciarlo in favore di altri utenti nelle prossime settimane: ovviamente, vi terremo informati.