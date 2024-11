WhatsApp: con la nuova scorciatoia puoi inviare foto e video in un attimo

WhatsApp ha introdotto una nuova funzionalità nella versione beta per Android (2.24.23.11), che semplifica l’accesso alla galleria di foto e video in chat.

La novità consiste in una scorciatoia posizionata all’interno della barra di scrittura dei messaggi, che sostituisce il precedente pulsante della fotocamera.

Come funziona la nuova scorciatoia di WhatsApp

Il team di WABetaInfo ha prontamente condiviso uno screenshot che mostra la nuova scorciatoia implementata da WhatsApp, ed ora andremo ad analizzarla più nel dettaglio:

Questo aggiornamento di WhatsApp consente agli utenti di accedere alla galleria con un solo tocco, eliminando la necessità di passare dal menu degli allegati per selezionare foto o video da inviare ai propri contatti. Grazie a tale modifica, lo staff di WhatsApp punta a velocizzare il processo di condivisione dei contenuti multimediali, rendendolo più immediato e meno macchinoso, soprattutto per chi invia frequentemente immagini o filmati presenti nella memoria del telefono.

Un aspetto interessante è che la funzionalità della fotocamera non è stata rimossa. Infatti, con una pressione prolungata sulla nuova scorciatoia per la galleria, gli utenti possono ancora registrare videomessaggi istantanei. WhatsApp ha dunque preservato uno strumento molto gradito, rendendo la transizione verso la nuova scorciatoia più semplice e senza particolari rinunce.

Al momento, questa funzionalità è disponibile solo per un numero limitato di beta tester, i cui feedback verranno presi in considerazione da WhatsApp per apportare ulteriori migliorie prima del rilascio ufficiale sulla versione standard. Nei prossimi giorni, la scorciatoia per la galleria verrà estesa ad altri utenti del circuito beta.

Non è escluso che, come successo in passato, gli sviluppatori decidano di tornare alla configurazione originaria, ripristinando la vecchia scorciatoia, nel caso in cui i riscontri non fossero soddisfacenti. Tuttavia, considerando la praticità e l’efficienza di questa soluzione, è molto probabile che WhatsApp decida di rilasciare al più presto questa funzione a livello globale.