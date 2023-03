WhatsApp: ecco la soluzione ai sondaggi troppo confusionari

WhatsApp è al lavoro su una nuova impostazione per i sondaggi condivisi in chat. Questa funzione, destinata ai creatori dei sondaggi, permetterà di limitare a propria discrezione il numero di risposte consentite: solo una, non di più.

La decisione è stata presa in seguito alle richieste degli stessi utenti di WhatsApp: consentire risposte multiple può portare a confusione. Per chiarire ulteriormente: io do vita ad un sondaggio e tu, nel caso in cui fosse attivata la suddetta opzione, potresti scegliere solamente una tra le alternative di risposta.

Novità in arrivo per i sondaggi su WhatsApp

Come sempre avviene in questi casi, diamo un’occhiata agli screenshot condivisi in primis dalla redazione di WABetaInfo e relativi a WhatsApp Beta per Android in versione 2.23.6.16:

Quando gli utenti hanno la possibilità di selezionare più di una risposta in un sondaggio di WhatsApp, diventa difficile capire quale sia effettivamente il risultato finale. Limitando la scelta ad una sola risposta tra quelle indicate, i sondaggi risulteranno molto più chiari e precisi, semplificando l’interpretazione dei relativi dati. Questo, in buona sostanza, è il concetto chiave alla base di tale implementazione.

Nello screenshot notiamo la presenza di un toggle all’interno del compositore dei sondaggi, che permetterà di limitare le risposte ad una sola scelta. La funzione è ancora in fase di sviluppo e non disponibile per tutti i beta tester di WhatsApp ma, ovviamente, la fascia d’utenza per il momento esclusa riceverà questo aggiornamento nelle prossime settimane.