WhatsApp: la novità che chiude le porte alle immagini deepfake

WhatsApp continua a rilasciare nuove funzionalità di controllo per rendere le chat fra gli utenti ancora più sicure ed affidabili. L’ultima di queste è stata scovata su WhatsApp Beta per Android in versione 2.24.21.31.

Dopo aver migliorato la ricerca dei link sul web, per verificare l’autenticità dei contenuti condivisi via messaggio, WhatsApp sta adesso lavorando su una nuova funzione che permetterà agli utenti di cercare anche le immagini.

Uno strumento in più grazie a cui controllare la veridicità delle immagini ricevute, così da identificare più facilmente il materiale falso o fuorviante.

Vita breve per le immagini false su WhatsApp

Il nuovo strumento è stato individuato dal team di WABetaInfo che, esaminando la suddetta versione beta di WhatsApp per Android, ha prontamente condiviso i seguenti screenshot:

La possibilità di cercare immagini online tramite WhatsApp sarà particolarmente utile per contrastare la disinformazione e la diffusione di immagini deepfake. Spesso, infatti, immagini modificate o estrapolate dal loro contesto vengono condivise con l’intento di ingannare il pubblico. Grazie a questa funzione, sarà possibile caricare su Google un’immagine ricevuta in chat per ottenere maggiori informazioni su di essa, verificando l’esistenza di versioni originali o simili.

È importante sottolineare che, sebbene sia previsto l’invio delle immagini a Google per effettuare la ricerca, queste non saranno condivise con WhatsApp: il servizio, infatti, non memorizzerà né elaborerà i contenuti caricati. Questo garantisce un ulteriore livello di privacy per gli utenti, i quali avranno il pieno controllo su quante e quali immagini cercare, senza che ciò possa compromettere la sicurezza dei loro dati personali.

La nuova funzione sarà disponibile per tutte le immagini, indipendentemente da come queste siano state ricevute, a differenza della ricerca dei link che è limitata ai messaggi inoltrati. WhatsApp sta attualmente sperimentando questa opzione e, dopo il naturale periodo di test, sarà disponibile con un futuro aggiornamento anche sulla versione per iOS.