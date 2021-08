Ti piacerebbe avere la possibilità di usare WhatsApp su più dispositivi, ma purtroppo non sai come fare? Semplicissimo, adesso è possibile se utilizzi la versione beta dell'applicazione per Android. Con la nostra guida, ci vorrà pochissimo,

WhatsApp su più dispositivi contemporaneamente: come fare

Il principio di base è un po' quello di WhatsApp Web, ma la novità più grande è che – con questa modalità – il servizio di messaggistica continuerà a funzionare anche se lo smartphone principale non è nelle vicinanze oppure è spento (l'ho testato direttamente).

Come fare? Ecco qui:

aderisci al programma beta di WhatsApp per Android oppure scarica dal Web l'ultimo APK (assicurati però che provenga da fonti affidabili);

oppure scarica dal Web l'ultimo APK (assicurati però che provenga da fonti affidabili); installa l'applicazione;

clicca sul menu in alto a destra (tre palline) e scegli la voce “ dispositivi collegati “;

“; clicca sulla voce dedicata al programma beta relativo alla funzionalità “Multi Dispositivo”;

a questo punto, puoi iniziare a collegare i tuoi dispositivi scansionando il QR Code collegandoti sul sito web.whatsapp.com attraverso il dispositivo sul quale vuoi usare WhatsApp.

Fatto, da questo momento in poi, puoi usare WhatsApp sugli altri dispositivi anche quando quello principale non è connesso. Comodissimo! Purtroppo, non è ancora possibile abbinare più smartphone: puoi sfruttarlo però in modo indiretto, con WhatsApp Web richiesto in versione desktop sul tuo device.

