WhatsApp: invio documenti migliorato con nuove anteprime

WhatsApp, aggiornamento dopo aggiornamento, continua a mettere in campo novità interessanti che coinvolgono i diversi ambiti del celebre servizio di messaggistica istantanea. Secondo quando individuato dallo staff di WABetaInfo, ulteriori cambiamenti starebbero per includere l'anteprima dei documenti in chat.

Nuove anteprime per i documenti condivisi su WhatsApp

Prendiamo come esempio l'invio delle foto: la doppia modalità su WhatsApp consente di inoltrarle come immagini vere e proprie, mostrandone fin da subito il contenuto, oppure come un documento (soprattutto per evitare che la compressione incida eccessivamente sulla qualità finale).

Bene, in quest'ultimo caso avrebbe una posizione predominante il nome del file, a scapito dell'immagine. Verrebbe quindi difficile intuire fin da subito quale possa essere il contenuto vero e proprio (a meno che, ovviamente, se ne fosse già parlato in precedenza).

Molto presto, anche per l'invio dei documenti potrebbe essere mostrata un'anteprima decisamente più chiara. Lo screenshot che condividiamo di seguito mostra la nuova interfaccia presente su WhatsApp Beta 2.22.5.11 per Android:

Non una funziona salvavita ma, di sicuro , qualcosa che tornerebbe estremamente utile anche qualora si dovessero inoltrare su WhatsApp documenti di altro tipo, come ad esempio i PDF: in quel caso, sarebbe chiaramente visibile una piccola anteprima relativa alla prima pagina (generalmente, la zona superiore).

Come si può notare dallo screenshot di WABetaInfo, la qualità risulta piuttosto bassa: questo è comprensibile, trattandosi di una funzionalità in fase di test che, di logica, ha ancora molti margini di miglioramento. L'idea è però apprezzabile fin da ora e fornirebbe molte informazioni in più relative ai documenti inviati o ricevuti su WhatsApp.

Al pari di altre funzionalità prossimamente in arrivo, non abbiamo informazioni precise circa le tempistiche in base alle quali le nuove anteprime dei documenti inviati in chat saranno disponibili anche sul client ufficiale di WhatsApp ma, come sempre, la speranza è che questo avvenga il prima possibile.