WhatsApp Desktop: nuovo aggiornamento all'insegna della sicurezza

Su WhatsApp Deskop sta per arrivare un nuovo aggiornamento che, secondo le ultime indiscrezioni diffuse in rete, porterà con sé un'ulteriore “precisazione” in merito alla privacy degli utenti.

Aggiornamento per WhatsApp Desktop: quali sono le novità?

Molto presto, su WhatsApp Desktop saranno disponibili gli indicatori circa l'implementazione del sistema di crittografia end-to-end nelle chat. Lo screenshot che condividiamo di seguito, pubblicato in primis dal team di WABetaInfo, chiarisce meglio il tutto:

Due mesi fa, gli sviluppatori hanno introdotto questa nuova dicitura a piè di pagina sull'applicazione per il sistema operativo iOS, con l'obiettivo di chiarire che le chat fossero appunto crittografate. Ora, questa integrazione ha coinvolto anche la versione Beta 2.2206.1 di WhatsApp Desktop.

Al momento, trattandosi di una fase sperimentale, non ci sono ancora informazioni precise circa i tempi necessari perché il nuovo indicatore arrivi sulla versione stabile di WhatsApp Desktop ma, come di consueto, non dovrebbe volerci più di qualche settimana: vi terremo al corrente di ogni futuro sviluppo.