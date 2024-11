WhatsApp introduce le liste personalizzate: ecco come funzionano

WhatsApp ha introdotto i filtri per le chat già da tempo: il loro scopo è quello di categorizzare le chat per gruppi, in modo tale da ritrovarle immediatamente. Ora, l’app di messaggistica di Meta ha introdotto i tanto attesi filtri personalizzati e ha rinominato la funzionalità.

Come funzionano le liste WhatsApp

Non più filtri, ma liste, personalizzate: a spiegarne il funzionamento è stata la piattaforma stessa, in un post ufficiale pubblicato sul suo blog.

Grazie alla funzione Liste, ora puoi filtrare le tue chat usando categorie personalizzate a tua scelta. Parenti, colleghi, vicini di casa: con le liste puoi concentrarti sulle conversazioni più importanti, ogni volta che ne hai bisogno.

È possibile creare e modificare le liste toccando il “+” nella barra dei filtri in alto, nella scheda “Chat”. In alternativa, puoi tenere premuta quella che ti interessa per modificarla singolarmente. Proprio come avviene per i “Preferiti”, sia i gruppi che le chat individuali possono essere aggiunti a una lista, che apparirà nella barra dei filtri.

Il rollout della funzione liste è già iniziato e verrà completato nelle prossime settimane, quando sarà resa disponibile per tutti gli utenti.